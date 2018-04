Gemeinsam immer für andere da

Anzeige

Zunächst musste das junge Paar eine längere Trennung überstehen, denn Ingeborg Schulz verbrachte ein Jahr in den USA. So entstand auch das spätere Interesse am „Deutsch-amerikanischen Bund“, in dem beide bis zum Abzug der US-Soldaten aktive Mitglieder waren.

Es folgte 1968 die Heirat. Auf den Tag ein Jahr später kam der älteste Sohn zur Welt, dem vier Jahre später sein Bruder folgte. 1970 zogen sie in ihr heutiges Zuhause, das ehemalige Kommandeurshaus, zunächst als Mieter ein. Später konnten sie Gebäude und Grundstück aus Bundesbesitz erwerben.

Zunächst fehlte besonders der gelernten Bankkauffrau Ingeborg, die mit ihren Kindern daheim war, der Kontakt zu anderen. So ergriff die tatkräftige Frau, die in Buchen dreifache Schützenkönigin und seit mehr als 60 Jahren Mitglied im Schützenverein ist, die Initiative und gründete in ihrem Haus das „Café Wartberg“, das bis 1989 existierte und ein beliebter Treffpunkt im Viertel war.

Ihr Wartberg war den beiden immer wichtig, sie beteiligen sich aktiv im Bürgerverein. Noch heute ist Gernot Schulz Vorsitzender des Wartberg-Chörles „Feelings“, bei dem er vor 25 Jahren Gründungsmitglied war und in dem er aktiv mitsingt. Seine Frau nahm sich immer wieder Kindern aus schwierigen Verhältnissen an. Sie half ihnen, ging mit zu Behörden und gestaltete mit ihnen die Freizeit. Und freut sich, wenn heute der eine oder andere ihrer ehemaligen Schützlinge freudestrahlend auf sie zukommt und über seinen erfolgreichen beruflichen Werdegang berichtet.

Dabei war es dem ehemaligen SPD-Gemeinde- und Kreisrat und seiner Frau immer egal, woher die Leute kommen. „Man muss den Mensch Mensch sein lassen“, so ihre Überzeugung. Dies galt für die Ankunft der Russlanddeutschen ebenso wie beim Beginn des Flüchtlingszuzugs. So war es für Schulzes selbstverständlich, bei der Gründung Mitglieder bei „Willkommen in Wertheim“ zu werden.

Ruhiger angehen

Doch auch schnell und unbürokratisch sind sie da. So erzählt Gernot Schulz die Anekdote, als zehn Flüchtlinge baten, auf seinem Grundstück das Messefeuerwerk anzuschauen. „Nichts da“, war die Antwort, „ihr kommt zu uns in den Wintergarten.“ Und selbst als statt zehn plötzlich 50 dastanden, wurde das möglich gemacht. „Es war wirklich schön“, erinnert sich Ingeborg Schulz.

„Manchmal blieb bei allen Aktivitäten schon etwas wenig Zeit für die Familie“, gesteht Schulz rückblickend ein. Dies scheint seine Söhne aber nicht abgeschreckt zu haben, dem Vorbild der Eltern zu folgen. Einer von ihnen sitzt heute in Würzburg im Stadtrat. Da dieser die „Posthalle“ managt, wird dort das Jubiläum ordentlich gefeiert, 100 bis 120 Gäste werden erwartet. „Das machen alles unsere Söhne, wir müssen uns um nichts kümmern“, bemerkt Ingeborg Schulz stolz. Natürlich werden bei dem Fest neben Verwandten und Freunden aus ganz Deutschland auch die sechs Enkel zwischen einem und elf Jahren dabei sein.

Ansonsten lassen sie es jetzt ruhiger angehen, statt wie bisher ein Hund gehört nun eine Katze zum Haushalt, seit Ingeborg Schulz nicht mehr so gut laufen kann. Gernot Schulz joggt noch und spielt hin und wieder beim Tennisclub Gelb-Blau im Hofgarten. Und natürlich sind sie immer noch aufmerksam und interessiert, was in „ihrem Wartberg“ passiert – einem Stadtteil, der ihnen sicher viel zu verdanken hat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.04.2018