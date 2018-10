Gemeinsam über Gefühle sprechen

Bestenheid.Der Malteser Hospizdienst St. Veronika bietet ab November zusätzlich zum bereits bestehenden Tauercafé eine Trauergruppe an. Die Teilnehmer werden sich jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 16 Uhr in den Räumen des Malteser Hospizdiensts im Haslocher Weg 30 in Bestenheid treffen. Vorgesehen sind zehn Abende. Danach entscheidet die Gruppe über den weiteren Verlauf.

Wie es in der Ankündigung der Organisatoren weiter heißt, finden die Abende unter der Leitung von Anne-Marie Kornherr statt. Sie ist für die Trauerbegleitung fortgebildet.

Natürliche Reaktion

Weiter betonen die Verantwortlichen: „Trauer ist die natürliche Reaktion eines Menschen auf Verlust und ergreift Leib und Seele, Geist und Beziehungen. Trauer ist eine Grunderfahrung menschlichen Lebens. Es gibt kein Leben ohne Trauer.“

Das Angebot der Malteser richtet sich an alle Hinterbliebenen, die – insbesondere in der nahen Vergangenheit – einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben. Es umfasst Begegnung, Begleitung und Beratung auf der Grundlage von Lebenserfahrung und christlichem Grundverständnis. Menschen sollen ermutigt werden, ihre Trauer zuzulassen, zu durchleben und darin ihren eigenen Weg zu gehen.

Starke Belastung

Der Verlust eines lieben Menschen ist eine starke Belastung, deshalb ist eine mitmenschliche, einfühlsame Trauerbegleitung besonders wichtig. Im geschützten Raum kann über den Tod des Angehörigen und die damit verbundenen Gefühle gesprochen werden. Die Teilnahme an der Trauergruppe ist kostenfrei und unabhängig von Religionszugehörigkeit und Nationalität.

