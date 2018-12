Gemeinsam zwischen Feuer und Tannenbaum gesungen

Sonderriet.Gemeinsames Singen zwischen Feuer und Tannenbaum Sonderriet: So könne die Veranstaltung am Samstag in Sonderriet überschrieben werden.

Dirigentin Eleonore Klein war diesmal verhindert. Und so konnte kein Konzert in der Kirche stattfinden. Doch die eifrigen Mitglieder des Gesangsvereins Eintracht Sonderriet machten aus der Not eine Tugend und luden zum gemeinsamen Weihnachtssingen in die Pausenhalle beim Spielplatz ein.

Zahlreiche Feuer – ob aus Kamin oder von Fackeln und Heizpilzen – schufen nicht nur Wärme, sondern auch eine wohlige Atmosphäre zum gemeinsamen Zusammensein bei Glühwein, Punsch, Waffeln und gegrilltem. Doch im Mittelpunkt stand natürlich das Singen.

So erklangen bald Weihnachtsklassiker von „ O du Fröhliche“ und „O Tannenbaum“ bis hin zu „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ über den Platz. Dieses Mal waren die Gäste des Chors nicht nur begeisterte Zuhörer, sondern auch begeisterte Mitsänger.

Und so läuteten die Sonderrieter gemeinsam beim Tannenbaum die Weihnachtszeit ein. nad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018