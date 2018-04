Gemeinsame Liebe zur Natur verbindet

Anzeige

1968 gaben sich die beiden in der Stiftskirche da Ja-Wort. 1972 bezog das Paar eine Eigentumswohnung auf dem Wartberg, die es heute noch bewohnt, gemeinsam mit etlichen Fischen und Vögeln. Die Natur lieben beide und so sind sie seit Jahren Mitglied im Kleingärtnerverein, Hoh ist dort seit 1993 stellvertretender Vorsitzender und bereits Ehrenmitglied.

Auch Kätchen Hoh war immer mit aktiv und wurde kürzlich für 35-jährige Mitgliedschaft geehrt. Im Sportfischerverein erhielt der begeisterte Angler Hoh ebenfalls die silberne Ehrennadel.

Für die Feier hat das Paar liebevolle Einladungen mit Fotos gestaltet. Gefeiert wird am kommenden Samstag mit einem Gottesdienst in der Michaeliskirche, anschließend trifft man sich mit Verwandten und Freunden in einem Gasthof.

Früher haben die beide gerne Busausflüge gemacht, waren unter anderem mehrmals im Fichtelgebirge. Heute ist Kätchen Hoh nicht mehr so gut zu Fuß. Doch ihr Mann sorgt dafür, dass sie trotzdem mit nach draußen kommt. „Nur in der Wohnung herumsitzen, das ist nichts“, ist er überzeugt. Und schon gar nicht für zwei Menschen, denen das Leben in der Natur immer so wichtig war. nad

