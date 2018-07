Gemeinschaftsräume werden ab Herbst saniert

Anzeige

Eichel/Hofgarten.Im April entfernte der Gemeinderat im städtischen Haushalt den Sperrvermerk für die 50 000 Euro, die für die Sanierung der Gemeinschaftsräume in Eichel zur Verfügung gestellt werden, und gab diese frei. Im Herbst soll mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden. Dies teilte Gremiumsvorsitzender Roland Olpp am Dienstag bei der Sitzung des Stadtteils Eichel-Hofgarten in den Eicheler Gemeinschaftsräumen mit.

Erster Bauabschnitt

Es habe bereits Gespräche mit Thomas Ludwig vom Architekturbüro Bannwarth und Ludwig gegeben. Dieses arbeite nun die Ausschreibungen aus. Zunächst soll bis November ein als Lagerraum genutzter Anbau entstehen. Schwierig sei, in den nächsten Wochen die benötigten Firmen zu finden. Zudem könne ein Bagger nicht an die für den Anbau vorgesehene Stelle fahren. Die Beteiligten sind aber zuversichtlich, im September mit den Arbeiten starten zu können. Die Versammlung wünschte sich eine Fertigstellung bis zum Handwerkermarkt.

Der zweite Bauabschnitt soll in den ersten Monaten 2019 angegangen werden. Hier geht es um den Gemeinschaftsraum selbst samt Küchenzeile. Die Ausschreibungen beginnen im Oktober. Einige Dinge sind noch in der Diskussion, so etwa das Einziehen einer Akustikwand. Zu diesem Thema soll der Sängerbund Eichel in die Beratungen mit einbezogen werden.