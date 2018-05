Genussvoll die Wertheimer Innenstadt entdecken

Anzeige

Wertheim.Die zweite Wertheimer City Dinner Tour am 19. Juni bietet Einblicke hinter die Kulissen von Einzelhandel, Handwerk, Medien und Gastronomie. Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken (IHK) hat das Veranstaltungskonzept seit 2015 über 20 Mal in der Region Heilbronn-Franken umgesetzt. Auch die Premiere in Wertheim im November 2017 war ein großer Erfolg. Deshalb gibt es nun eine Wiederauflage.

Die City Dinner Tour verdeutlicht die Bedeutung des lokalen Handels und Handwerks. Gemeinsam mit Dienstleistern und Kulturtreibenden leisten sie wichtige Beiträge für eine lebendige und attraktive Stadt. Vitale Innenstädte, anziehende Einzelhandelsgeschäfte und eine gute Mischung an Dienstleistungsangeboten – all das macht Lebensqualität aus.

Hier hat Wertheim mit seinem vielfältigen und breiten Sortiment viel zu bieten. Davon können sich die Teilnehmer am 19. Juni in einer geführten Tour überzeugen. Der Abend steht unter dem Motto „Entdecken Sie genussvoll Ihre Innenstadt“. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Grafschaftsmuseum in den Räumen der Sonderausstellung „Außergewöhnliche Blickwinkel“.