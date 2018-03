Geplante Fusion einstimmig befürwortet

Anzeige

Wie Bürgermeister Ottmar Dürr sagte, verspreche man sich im Zeitalter der Fusionen von diesem Zusammenschluss Synergieeffekte im Bereich der Informationstechnik. Für die Gemeinde Werbach würden sich durch die Fusion keine direkten Auswirkungen oder Veränderungen ergeben, erklärte Verwaltungsmitarbeiter Michael Ank. Eventuell seien für die Zukunft geringfügige Preissenkungen zu erwarten.

Eine 2014 eingeleitete Prüfung der bisherigen Zusammenarbeit der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZ BW) und der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Versorgung der baden-württembergischen Kommunen und ihrer Einrichtungen mit Leistungen der Informationstechnik habe gezeigt, dass die wirtschaftliche Aufgabenerledigung in der heutigen Struktur des Datenverarbeitungsverbunds Baden-Württemberg (DVV BW) nicht dauerhaft gewährleistet sei.

Die partnerschaftliche Potenzialanalyse kam zu dem Ergebnis, dass mit der Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen eine zukunftsfähige Organisation mit Wirtschaftlichkeitseffekten in einer Größenordnung von zirka 25 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren ab Fusion geschaffen werden könne. Gleichzeitig versetze sich der DVV BW damit in die Lage, kommunales Wissen und IT-spezifisches Know-how für die Zukunft zu sichern, wie es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung weiter heißt.

Es ist beabsichtigt, dass die verschiedenen Zweckverbände durch gleichlautenden Beschluss in ihren Verbandsversammlungen der DZ BW beitreten. Dabei bringen sie jeweils ihr gesamtes Vermögen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung in die DZ BW ein, die damit per Gesetz zu ITEOS wird, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, welche für die Kommunen die bisherigen Aufgaben der DZ BW und der Zweckverbände übernimmt. Ziel des Beitritts und der Fusion der Zweckverbände zum Gesamtzweckverband 41T ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg.

Dabei liege der Fokus auf der dauerhaften Verbesserung von Leistungen in Bereich von Qualität, Service und Kosten sowie für Bestands- und Neukunden, indem die lokalisierten Synergien in den Leistungsprozessen sukzessive realisiert und umgesetzt werden. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018