Geplatzter Traum vom besseren Leben in den USA

Wertheim.Der Traum vom besseren Leben in den USA, der sich zum Alptraum entwickelt: Das ist nicht nur das Thema heutiger Immigranten aus Südamerika, sondern war es auch für viele europäische Einwanderer zur Zeit Franz Kafkas. Dies nimmt er in seinem Romanfragment „Der Verschollene“ auf, das posthum unter dem Titel „Amerika“ veröffentlicht wurde. Regisseur Carsten Ramm hat sich dieses noch immer aktuellen Stoffs angenommen und bringt die Erlebnisse des 17-jährigen Karl Roßmann (Colin Hausberg) im Amerika des beginnenden 20. Jahrhunderts mit unterschiedlichen theatralischen Mitteln eindrucksvoll und beklemmend auf die Bühne.

Es war wohl eines der längsten Stücke, die die Badische Landesbühne in der Aula „Alte Steige“ präsentierte. Knapp drei Stunden litten die Zuschauer mit Roßmann und den Figuren, denen er begegnete, mit. Manche bewegen sich dabei am ganz schmalen Grat zwischen Gut und Böse, etwa die Oberköchin (Evelyn Nagel), die den gestrandeten Jungen zwar aufnimmt, bei der aber nie klar wird, was sie wirklich im Schilde führt. Oder die beiden „Kameraden“ Robinson (David Meyer) und Delamarche (Markus Hennes), die sich zwar während der Odyssee seiner annehmen, aber ihn gleichzeitig übers Ohr hauen wollen. Machen Charakter oder Umstände den Menschen aus? Diese Frage schwingt im Hintergrund immer mit. Und kann man dabei anständig bleiben?

Roßmann versucht es – und bekommt immer wieder Scherereien. Er unterscheidet sich vom klassischen Einwanderer jener Zeit in zwei Punkten: Er ist reich aufgewachsen und er kommt nicht freiwillig ins „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“: Doch das Schwängern einer 35-jährigen Dienstmagd bringt die Eltern dazu, ihn fallenzulassen und wegzuschicken. Zunächst nimmt ihn ein Onkel auf, der ihm aber bei der ersten selbstständigen Entscheidung die Unterstützung entzieht.

Der Junge wird dann – eher zufällig – zum Liftboy eines großen Hotels. Roßmann macht seine Arbeit gut und gewissenhaft, bis er seinen Arbeitsplatz kurz verlässt, um einem Freund zu helfen. Nun hat der ihm feindlich gesonnene Oberportier (Stefan Holm) einen Anlass, ihn hinauszubefördern. Ein paar Lügen und Übertreibungen helfen, das Bild des „ungezogenen Bengels“ zu untermauern. Und der Kollege, für den er selbst schon eingesprungen ist (Markus Wilharm), fällt ihm in den Rücken, um sich zu schützen. Wie es weitergeht, bleibt offen, aber von einem Happy End ist man weit entfernt – es würde auch nicht zu dem immer wieder mahnenden und suchenden Autor Kafka passen.

Neben der Haupthandlung sind es vor allem die eingestreuten Elemente und Bilder, die anrühren und nachdenklich machen. Das Stück beginnt bereits mit dem Song „America“ aus der West Side Story, ein Musical, das bekanntermaßen schon früh das weniger schöne Leben in New York gezeigt hat. Schwarz-Weiß-Bilder von Mietskasernen und brachliegenden Industrielandschaften unterstreichen die trostlose Stimmung. Immer wieder berichten Figuren von sich in der dritten Person. Sehr beeindruckend dabei die Lebensgeschichte des Küchenmädchens Therese (Elena Weber). Als sie ausdruckslos und abgeklärt vom Tod ihrer Mutter berichtet, den sie als Kind miterleben musste, leidet man mit ihr.

Nur bewundern konnte man die Körperbeherrschung der Schauspieler. Da lehnte der Liftboy minutenlang schlafend an der Wand, da wurde Roßmann in den Schwitzkasten genommen und hielt diese Position im 45-Grad Winkel. Da rangelten Delamarche und Robinson – und mehr als einmal fragte sich der Zuschauer, welches Training hierfür wohl abseits des schauspielerischen und musikalischen Übens nötig ist.

Insgesamt bleibt „Amerika“ ein Stück, das sicher ein paar Längen hatte, aber auf jeden Fall viele Denkanstöße und ein beeindruckendes Zeugnis des schauspielerischen Könnens des Ensembles gab. nad

