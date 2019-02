Gerade noch einmal gut gegangen

Gerade noch mal gut gegangen? Fast sah es so aus, als hätte die Oberbürgermeisterwahl vor knapp zwei Wochen der Stadt nicht nur einen neuen OB gebracht, sondern sie auch noch einen Bürgermeister gekostet, ohne dass dieser Bürgermeister zum Oberbürgermeister gewählt worden wäre. Denn dann hätten wir ja auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister gebraucht. Aber wie gesagt, nur fast. Doch dazu später mehr.

Zunächst ist von einem Rückfall in alte Zeiten zu berichten. Und für den war offensichtlich „Horst“ verantwortlich. Sie kennen „Horst“ nicht? Dann waren Sie wohl am vergangenen Wochenende nicht bei einer der Prunksitzungen der „Freudenberger Finken“. Da hatte „Horst“ seinen ersten Auftritt. Und war da noch so neu, dass er vom zwischenzeitlich amtierenden Sitzungspräsidenten, dem selbst noch recht neuen „Obervogel“ Florian Gehrig, in der Anmoderation „Hans“ tituliert wurde.

Das war jetzt aber nicht der angedeutete Rückfall in alte Zeiten. Den „leistete“ sich zu Wochenbeginn dann Roger Henning, als er plötzlich wieder von „Heusenstamm“ redete, anstatt von Freudenberg, obwohl er hier doch inzwischen seit vier Jahren Bürgermeister ist. Wie wollen das jetzt mal nicht auf Alterserscheinungen zurückführen – der Mann ist gerade mal knapp über 40 (wobei ihn das, im Vergleich zum noch immer 30-jährigen künftigen Wertheimer Oberbürgermeister schon fast ein wenig alt erscheinen lässt). Nein, der Lapsus zeigt vielmehr, wie sehr Henning in der Rolle seines närrischen Alter Ego, eben des hessischen „Horst“, aufgegangen zu sein scheint.

Interessante Erkenntnis am Rande zumindest der ersten Prunksitzung: Inzwischen wird auch leise erste Kritik am eben nicht mehr ganz so neuen Bürgermeister und seiner Amtsführung artikuliert. Und das nicht nur von notorischen Kritikern.

Da kann sich Markus Herrera Torrez noch beruhigt zurücklehnen heute Abend in der Main-Tauber-Halle. Wenn denn stimmt, was man so hört. Dass nämlich der künftige OB die Einladung der WCW angenommen hat und zur Fremdensitzung kommt. Die Örtlichkeiten kennt er ja schon, wenn auch aus einer anderen Perspektive. Kritik dürfte er eher nicht zu erwarten haben. Wofür auch, noch konnte er ja gar nichts tun, weshalb man ihn kritisieren könnte/müsste.

Vielleicht kommt der baldige Rathaus-Chef ja etwas gebückter daher, ob all der Erwartungen und Hoffnungen, die da auf seinen Schultern abgeladen wurden und nach wie vor werden.

Kleines, pikantes Detail: Begrüßt werden wird Herrera Torrez – so er denn kommt – vom Sitzungspräsidenten der WCW. Der heißt Michael Bannwarth und ist außerdem Stadtverbandsvorsitzender der CDU. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bannwarth diese Aufgabe mit der ihm eigenen Souveränität meistern wird.

Mehr „angefasst“ sein wird er womöglich von der Tatsache, dass dieser Abend für ihn der Beginn des Abschieds ist. Denn lange ist er ja nicht mehr im Amt des Sitzungspräsidenten. Bannwarth hört bekanntlich – ebenso wie Oberwolf Heiko Krimmer – nach dieser Kampagne auf.

Länger im Amt sein wird, das wissen wir seit gestern, Bürgermeister Wolfgang Stein. Sah es bis jetzt so aus, als würde er ob der verheerenden Niederlage den Bettel hinschmeißen und in und nach Wertheim alle Brücken abbrechen, so hat er sich nun ganz offensichtlich eines Besseren besonnen. Vielleicht gerade noch im letzten Moment, ehe die Empathie ihm gegenüber („so ein schlechtes Ergebnis hat er wirklich nicht verdient“) sich umkehren konnte.

Bei allem Verständnis für ihn, hat Stein im ersten Überschwang der Enttäuschung doch Porzellan zerschlagen, das es nun wieder zu kitten gilt. Das dürfte er aber auch wissen. Ob Gleiches ebenso für die CDU gilt, sei einmal dahingestellt. Mancher will es offenbar immer noch der Bundespartei nachmachen, wo das Ergebnis der Bundestagswahl nach wie vor nicht wirklich aufgearbeitet wurde.

Ob das auf der Ebene des Stadtverbands auch möglich ist? Bei all dem vernehmbaren Grummeln?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019