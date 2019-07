Gericht stellt Verfahren ein

Wertheim.In einem Haus der Stadt Wertheim in der Bestenheider Landstraße kam es im August 2018 zum Streit zwischen vier Asylbewerbern. Hinterher waren alle verletzt.

Einer von ihnen, ein 30-jähriger Syrer, musste sich jetzt beim Amtsgericht Wertheim wegen einfacher, versuchter sowie vollendeter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von den drei übrigen Beteiligten waren zwei zur Verhandlung als Zeugen geladen. Dem einen, inzwischen verlegt oder umgezogen, hatte die Ladung nicht erreicht, der andere, noch in Wertheim, fehlte unentschuldigt.

Deswegen, vor allem aber im Hinblick auf ein anhängiges schwerwiegenderes Verfahren gegen den Angeklagten (Zerstörung einer Fensterscheibe vor zweieinhalb Wochen in der Hospitalstraße), Widerstand und Körperverletzung gegen die Polizei, stellte das Gericht das jetzige Verfahren vorläufig ein.

Nach Meldung der Schlägerei war die Polizei vorsorglich mit zwei Streifenwagen angefahren. Der Angeklagte befand sich auf der Straße, war aggressiv und an Hand, Rücken und im Gesicht verletzt.

In einer Wohnung mit großem Durcheinander befanden sich die drei anderen Verletzten. Der Tisch war umgeworfen, eine Scheibe durch einen Stein zerschlagen. Die drei zeigten sich kooperativ, die Beamten konnten sie aber nicht verstehen.

Bei den Vernehmungen im Verlauf der nächsten Tage kristallisierte sich die jetzige Anklage heraus. Der Beschuldigte habe das W-Lan Passwort haben wollen, und, als er es nicht bekam, mit der Faust zugeschlagen. Dann habe er mit einer 2,5-Kilogramm-Hantel ausgeholt, sei aber am Schlag gehindert worden. Schließlich habe er ein Regal auf einen der Männer geworfen.

Der Angeklagte bezeichnete die Vorwürfe als falsch. Er habe von den dreien im Tausch gegen Zigaretten Marihuana verlangt, und im anschließenden Streit sei er angegriffen worden. Der Beschuldigte kam 2016 nach Deutschland, ist psychisch krank und soll von einem Psychiater verordnete Medikamente regelmäßig einnehmen. Arbeiten „kann er nicht, weil er nach dem August 2018 von einem Landsmann mit einer Machete geschlagen wurde“.

Der Beschuldigte beging 2017 in Bad Mergentheim Hausfriedensbruch. Im Verlauf des dortigen Streits nahm er eine Rasierklinge aus dem Mund und schnitt sich damit in den Unterarm. In 2018 schlug er in der Bestenheider Landstraße einem Mann zwei Zähne aus. Die Polizei hatte weitere Male mit dem Angeklagten zu tun. Er halte sich gern im Bahnhofsbereich auf und missachte auch Platzverweise.

Die jetzige Verhandlung war erstmals für Mai terminiert. Da der Beschuldigte fehlte, erging Haftbefehl, doch dieser wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Nach dem Vorfall in der Hospitalstraße erfolgte Vollzug mit Haft. Mit der vorläufigen Verfahrenseinstellung hob die Richterin den Haftbefehl auf. Der Mann konnte in Wertheim bleiben, das Justizpersonal fuhr ohne ihn zurück. goe

