Gericht zweifelt an Reue und Umdenken des Angeklagten

Am Abend des 9. November fuhr der Angeklagte mit seinem Audi RS 4 von Wertheim kommend in Richtung Vockenrot. Dabei überholte er im zweispurigen Bereich ein vor ihm fahrendes Auto rechts und scherte erst unmittelbar vor dem Abzweig Reinhardshof ohne zu blinken wieder auf von der Abbiegerspur die Geradausspur. Dabei prallte er bei hoher Geschwindigkeit mit einem von rechts aus der Einmündung kommenden und in Richtung Wertheim einbiegenden Golf zusammen. Der junge Fahrer des Golfs wurde durch den Aufpall tödlich verletzt.

In einem ersten Gerichtsverfahren wurde der Angeklagte am Amtsgericht Wertheim zu 14 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt und die Wiedererlangung der Fahrerlaubnis für zwei Jahre gesperrt. Der Angeklagte legte gegen dieses Urteil Berufung ein.

Die Berufungsverhandlung am Landgericht Mosbach beginnt am Freitagmorgen mit der Schilderung des Unfallhergangs durch die Vorsitzende Richterin Susanne Wunderlich und der Verlesung des Wertheimer Urteils.

„Welches Ziel wollen Sie mit dem Berufungsverfahren erreichen?“, fragt die Richterin den Verteidiger. „Eine Bewährungsstrafe“, lautet dessen Erwiderung. Um die Aussetzung der Haft zur Bewährung zu rechtfertigen, führt der Verteidiger veränderte Umstände seines Mandanten ins Feld, wie die Drogenab-stinenz, eine Polizistin als Verlobte und die Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen. Dort habe sich der Angeklagte selbstkritisch mit seinem Lebensstil, dem Fahrverhalten und dem Drogenkonsum auseinandergesetzt, so der Anwalt. „Ich will der Familie zeigen, dass mir das Ganze leid tut“, ergänzt der Angeklagte den Grund der Berufung.

Noch einmal werden in der Beweisaufnahme Polizei und ehemalige Lebensgefährtin gehört. Auch der vom Angeklagten verschickte Film, wie er mit 300 kmh rast, laut singt und schimpft, wird noch einmal gezeigt und diverse Sprachnachrichten werden abgespielt. In denen gibt er die Schuld am nur vier Tage vorher wegen überhöhter Geschwindigkeit verursachten schweren Unfall auf der Autobahn zu, bestreitet aber jegliche Schuld an der fahrlässigen Tötung in Wertheim. Auch kommt zur Sprache, dass sich der Angeklagte eine Weile nach dem tödlichen Unfall ein neues Auto kaufen wollte, weil e r ja nicht schuld wäre, erzählt die frühere Partnerin. „Es war ganz normal, dass er so schnell gefahren ist und auch rechts überholte“, bestätigt sie das Fahrverhalten, genauso wie den Drogenkonsum des Angeklagten.

Die Einnahme von Kokain wird durch die Sachverständige bestätigt. Die vier Einträge im Fahrerlaubnisregister seit 2015, drei davon wegen zu schnellen Fahrens des Angeklagten, werden ebenfalls vorgetragen.

In seinem Plädoyer weist der Verteidiger ausdrücklich darauf hin, dass sein Mandant seine Lebensweise verändert und sogar mit dem Rauchen aufgehört habe. Man wolle nicht mehr prozessieren, sondern das Urteil anerkennen, betont er mehrfach. Auch führt er das Geständnis und die kürzlich gezahlten 3000 Euro an die Hinterbliebenen als strafmildernd an.

Der Staatsanwalt hält das Wertheimer Urteil von 14 Monaten Haft trotz der Änderung der Lebensweise für angemessen. „Eine Bewährung erfordert eine positive Sozialprognose, und die ist für mich fraglich.“

Man habe bereits im Wertheimer Urteil alle Umstände berücksichtigt, die für den Angeklagten sprechen, so der Vertreter der Nebenkläger. „Ich nehme ihm die Reue nicht ab“, sagt er.

Mit erstickter Stimme redet die Mutter des Unfallopfers. Sie weist darauf hin, dass der bei ihr eingetroffene Entschuldigungsbrief von der Mutter des Angeklagten geschrieben wurde. „Sie haben sich verändert. Ja, schön. Aber Sie werden bestraft, für das, was Sie getan haben“, sagt sie unter Tränen.

„Geld bringt uns unseren Sohn nicht zurück“, ergänzt der Vater des Opfers.

„Ich kann Ihnen den Stein vom Herzen nicht nehmen“, wendet sich der Angeklagte am Ende der Verhandlung direkt an die Eltern des Opfers. Mit zittriger Stimme bedankt er sich bei ihnen, dass sie das Geld genommen haben, bricht plötzlich in Tränen aus, redet von Suizid und Reue. „Entschuldigen Sie, dass Sie so viel Trauer ertragen müssen. Aber ich muss mit der Schuld leben“, sagt er unmittelbar darauf.

Nicht einmal 15 Minuten brauchen Schöffen und Richterin, um zu einem Urteil zu gelangen. „Die Berufung wird verworfen“, sagt die Richterin und begründet das Festhalten am ursprünglichen Urteil. Zwar sehe man sein straffreies Vorleben, die Geldzahlung und das Geständnis sowie die Entschuldigung, aber maßgeblich sei: „dass Sie den Unfall durch eine ganz besonders schwere Fehlleistung verursacht haben.“ Eine günstige Sozialprognose verneint das Gremium. „Wir haben gesehen, dass Sie sich um eine günstige Ausgangssituation vor der Verhandlung bemüht haben. Aber wir haben Zweifel, dass bei Ihnen wirklich ein Umdenken stattgefunden hat.“ Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass bei Ihnen weiterhin mit solch einem Fahrverhalten zu rechnen ist.“

Damit bleibt es bei den 14 Monaten Haft. Ob auch gegen dieses Urteil Revision beim Oberlandesgericht eingelegt wird, ist abzuwarten. „Ich muss erst mit meinem Mandanten sprechen. Das entscheidet der Angeklagte“, sagt der Anwalt.

