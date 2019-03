Gernot Schulz jetzt Ehrenvorsitzender

Nach fast 26 Jahren übergab Gernot Schulz die Abteilungsleitung von „Feelings“, dem Wartberg-Chörle im Bürgerverein Wartberg, an Monika von Lindern. Schulz ist jetzt Ehrenvorsitzender.

Wartberg. Bevor es zum Stabwechsel kam führte Gernot Schulz durch die Tagesordnung der Abteilungsversammlung. Sieben öffentliche Auftritte wie bei Liederabenden, bei der Maibaumaufstellung, am Volkstrauertag oder beim Weihnachtssingen auf dem Marktplatz hätten bewiesen, dass der Chor unter Leitung von Bernhard Sorg viel Freude am Singen habe. Eine große Anzahl interner Veranstaltungen mache deutlich, wie gut der Zusammenhalt des Chores sei.

Beitrag zum kulturellen Leben

Das sei auch ein Grund dafür, dass er, Gernot Schulz, diesem Chor fast 26 Jahre als Abteilungsleiter zur Verfügung gestanden habe. 1993 habe er sich von Christa Gutmann und Klaus von Lindern überzeugen lassen, dass ein Chor unter seiner organisatorischen Führung ein wichtiger Beitrag für das gesellschaftlich-kulturelle Leben auf dem Wartberg sei.

Nach ersten Treffen und Proben im Kirchenzentrum fand der Chor, der sich wohl schon einen Namen gemacht hatte, aber noch namenlos war, einen Platz unter dem Dach des Bürgervereins Wartberg im Haus der Begegnung. 1995 entstand dann der Name „Feelings, das Wartberg-Chörle im Bürgerverein“.

Schnell bekannt wurde diese Gruppe nicht nur durch ihre Auftritte in bunten Gewändern, sondern durch die Aufführung von Konzerten wie Liebesgedöns, Misa Criolla, Sound of Patchwork, ein gemeinsames Konzert mit den „Angels“ aus Gubbio in der Stiftskirche, in St.Venantius oder im Convenartis Keller.

Die Teilnahme am großen Chorsingen in Salon-de-Provence und Konzerte in der englischen Partnerstadt Huntingdon/Godmanchester fanden große Resonanz und zeigten die positive musikalische Entwicklung des Chores unter der Leitung von Christa Gutmann.

Da er nicht mehr 80 sei, meinte er humorvoll, und seine Gesundheit nicht mehr so robust wie früher sei, wolle er den Vorsitz abgeben. Er schlage als Nachfolgerin seine bisherige Stellvertreterin Monika von Lindern vor. Von der Versammlung wurde sie einstimmig gewählt, ebenso ihre Stellvertreterin Christa Hehn.

Monika von Lindern lobte Gernot Schulz für die vielen Jahre, in denen er den Chor leitete, organisierte, Statistiken führte und mit unzähligen E-Mails die Mitglieder informierte. Er habe die Gruppe beim Badischen Chorverband repräsentiert und dazu beigetragen, dass „Feelings“ über den Wartberg hinaus sich einen Namen machte und bei Auftritten Wertheim durch ihn stets gut vertreten gewesen sei.

Sie versprach, die Arbeit in seinem Sinne, mit seiner Unterstützung und der der Chormitglieder weiterzuführen. Den Grundsatz des Philosophen René Descartes „Ich denke, also bin ich“ variierte Chorleiter Bernhard Sorg über „Ich lenke, also bin ich“– in Anlehnung auch an Gernot Schulz’ Funktion als Schulleiter und Fraktionsvorsitzendem im Gemeinderat.

Schulz habe sein Lenker- und Denker-Gen für Feelings eingebracht, meinte Bernhard Sorg.

Auch der Vorsitzende des Bürgervereins Lothar Beuschlein, der den Vorstand entlastete, lobte Gernot Schulz für sein Engagement beim „Wartberg-Chörle“, das sowohl für den Verein als auch für den Stadtteil von Vorteil gewesen sei.

Nach diesen Regularien hatte der Vorstand eine weitere Überraschung: Die neue Vorsitzende Monika von Lindern ernannte Gernot Schulz, den „lenkenden, denkenden, gestaltenden und (vor-)singenden Gründervater“ des „Wartberg-Chörle“ zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit. kvl

