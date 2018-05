Gesamtkonzept gefordert

Anzeige

„Diese neue Straße ändert nichts am Gesamtverkehrsaufkommen, aber sie verteilt es auf mehrere Bereiche, so dass die Vockenroter nicht mehr, aber die Reinhardshof- und Wartbergbewohner spürbar weniger belastet werden“, erklärte Bernd Hartmannsgruber die Sichtweise der CDU-Fraktion. Die Straße würde sich später sehr gut in eine künftige Gesamtverkehrsgestaltung in diesem Areal einbinden lassen. Er denke dabei auch an Kreisverkehre am Bahnhof und am Ortseingang von Vockenrot sowie insbesondere an eine Umgehung von Vockenrot.

Mehrmals zur Sprache kam die Verbindungsstraße zwischen Bestenheid und Wartberg: „Die Straße muss ertüchtigt werden. Etliche Betriebe auf dem Wartberg haben ihren Hauptsitz in Bestenheid. Wäre es nicht sinnvoller, erst einmal das anzugehen?“, fragte Kohout. Wie Stein später sagte, sind für die kommenden vier Jahre Haushaltsmittel für diesen Posten eingestellt. Richard Diehm (Grüne) trug seinen Wunsch an, die Straße um einige Zentimeter zu verbreitern, um sie für Lkw attraktiver zu machen. So könnte der künftige Kreisverkehr am Bahnhof – der Vertragsentwurf für die Maßnahme liegt beim Regierungspräsidium zu Prüfung – entlastet werden. „Wenn ich diese drei Dinge – Erschließungsstraße, Kreisverkehr und Bestenheider Höhenweg – zusammenbringe, habe ich sehr wohl ein Gesamtkonzept“, fasste Stein zusammen.

Den Kritikern der Planung geht dies hingegen nicht weit genug. Manfred Busch (FBW) sprach vom nachmittäglichen „Chaos hoch drei“ in der Wertheimer Innenstadt, das durch eine Gesamtplanung in den Griff zu bekommen sei. Mit einer Umgehungsstraße, die den Verkehr von Nassig, hinter Vockenrot vorbei, direkt nach Bestenheid leite, wäre seiner Meinung nach viel gewonnen. Ein Verkehrskonzept, das vor annähernd zwei Jahrzehnten erstellt worden war, stelle mehrere Varianten einer Umfahrung vor. „Warum hängt man das nicht den Unterlagen an?“, ärgerte er sich. Auch Werner Kozyra erinnert sich an das „gute Konzept, das wegen der Kosten nicht weiterverfolgt worden war“.

