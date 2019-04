Gesangverein Kembach hat wieder einen Vorstand

Kembach.Der Gesangverein Kembach hat bei einer außerordentlichen Versammlung einen neuen Vorstand gewählt. Im Februar konnte kein Vorstand gewählt werden, weil sich niemand zur Verfügung gestellt hatte.

Ortsvorsteherin Tanja Bolg übernahm die Wahlleitung und per Akklamation wurden zügig und einstimmig gewählt: Christa Mayer und Johanna Sturm (Vorsitzende), Elfriede Hörner (Kassiererin), Karin Zettl (Schriftführerin), Beisitzer: Richard Mach (Tenor), Armin Hemmerich (Bass), Martina Mach (Sopran), Gisela Gramlich (Alt). Da der Posten des Vorsitzenden von zwei Sängerinnen übernommen wurde, gab die Versammlung das Einverständnis, den Posten des Stellvertreters nicht zu besetzen.

Folgende Termine wurden für das Jahr 2019 beschlossen: 11.Mai, Abordnung nimmt am Gruppensingen der Sängergruppe 6 in Höhefeld teil; 5.Oktober, Liederabend in Urspringen; 15. Oktober, Vereinsabend; 23. November, Liederabend der Sängerrunde Holzkirchen.

