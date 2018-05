Geschäfte über Onlineauktionshaus laufen gründlich schief

Anzeige

Der Verteidiger setzte sich für eine Freiheitsstrafe mit Bewährung ein. Diese Strafe ist zwar schwerer und riskanter, denn bei einer erneuten Straftat kann die Bewährung widerrufen werden, aber preisgünstiger.

Das Gericht bezeichnete in der Urteilsbegründung das Geschäft als „gründlich schief gegangen“. Bisher liege keine Schadenersatzforderung der Firma Delphi vor. Sollte es dazu kommen, denkbar sei ein Betrag bis 10 000 Euro oder mehr, gehe die Buße an Delphi als Wiedergutmachung oder Anteil davon.

Wie in der Verhandlung gesagt wurde, läuft gegen den Beschuldigten ein weiteres Verfahren. Dabei geht es um 229 Fälle mit höherwertigen Gegenständen, so der Verteidiger, zum Beispiel Laptops. In dem Verfahren wird seitens der Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe mit Geldbuße angestrebt, so die Richterin.

Da die 229 Fälle vor dem jetzigen Urteil geschahen, ist bei einer diesbezüglichen Verurteilung unter Einbezug der jetzigen Strafe mit einer Gesamtbewährungsstrafe und höherer Buße zu rechnen. goe

Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.05.2018