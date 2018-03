Geschichte der Filmmusik

Anzeige

Wertheim.Diese Woche steht kein Spielfilm auf dem Vhs-Spielplan, sondern eine Dokumentation über die berühmtesten Filmmusiker unserer Zeit und ihren Einfluss auf den Film als emotionales Erlebnis.

Gefühle transportieren

Was wären Meisterwerke wie „E.T.“, „Star Wars“, „Fluch der Karibik“ ohne ihren Score, die Filmmusik? Indem sie Atmosphäre schafft, Gefühle transportiert oder Spannung erzeugt, legt die Filmmusik eine weitere Ebene über die Bilder. Die Melodien von Komponisten wie John Williams oder Hans Zimmer können den Zuschauer in fremde Universen katapultieren, ohne dass er den Kinosaal verlässt.

In seiner Dokumentation untersucht Matt Schrader, wie Filmmusik eingesetzt wird, wie sie entsteht und wie sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert hat, dabei geben Filmkomponisten einen einzigartigen Einblick in ihr Handwerk.