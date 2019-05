Geschichte des Klosters entdecken

Bronnbach.Die Zisterzienser haben in und um Bronnbach ein reiches Erbe hinterlassen. Besucher können die Geschichte des Klosters in einer Themenführung im Juni kennen lernen.

Wandelnde Weinprobe

Am Dienstag, 4. Juni, lädt der Jakobspilger um 18 Uhr zu einer wandelnden Weinprobe durch das Gelände des Klosters.

Neben Wissenswertem rund um das Kloster und seine Vergangenheit stehen der Wein und seine Geschichte im Mittelpunkt. Der Weinanbau war ein prägender Bestandteil des zisterziensischen Klosterlebens. Bei der Führung wird Wein aus dem regionalen Anbau des Taubertals verkostet.

Am Freitag, 7. Juni, steht um 18 Uhr der Bronnbacher Dachstuhl im Mittelpunkt einer Themenführung von Kurt Lindner. Der erste, romanische Dachstuhl, der um das Jahr 1200 errichtet wurde, war schadensträchtig. Daher war es in den Jahren 1424 bis 1426 nötig geworden, mit einem neuen Dach, dem sogenannten „hochen werck“, die chronischen Bauschäden zu beseitigen.

Romantischer Dachstuhl

Dieses heute noch original bestehende und sehenswerte gotische Tragwerk aus Sparrendach mit Kehlgebälk und stehendem Stuhl wird in der Führung besichtigt.

Aufwendige Holzverbindungen zeigen in beeindruckender Weise die hohe Zimmermannskunst des Mittelalters. Die Teilnehmer gelangen über eine steile Turmtreppe zum Dachreiter und dem steinernen Gewölbe aus dem zwölften Jahrhundert. Dabei kann das Kreuzgratgewölbe aus der Spätromanik bewundert werden.

Junge Entdecker

Junge Entdecker können sich am Dienstag, 18. Juni, auf ein besonderes Erlebnis im Kloster Bronnbach freuen. Um 14 Uhr startet die Kindererlebnisführung „Entdecke wie die Mönche lebten“ im Klosterladen und bringt den jungen Besuchern spielerisch das Leben der Mönche und die Klostergeschichte näher. Neben einem Besuch der Klosterkirche und des Kreuzgangs wird der klösterliche Tagesablauf eines Bronnbacher Novizen in den Räumen des Klosters durch die Fantasie der Kinder zum Leben erweckt.

Kulturgeschichte vermittelt

Kulturgeschichte wird auf mitreißende und altersgerechte Weise interaktiv für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren vermittelt. Die Führung wird individuell an das Alter der Kinder angepasst und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Annemarie Heußlein stellt am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr das Bronnbacher Chorgestühl in der Klosterkirche vor. Das Chorgestühl war ein zentraler Ort im Leben der Klosterbrüder in Bronnbach.

Nach der Regel des Heiligen Benedikt versammelten sich die Mönche dort acht Mal täglich zum Gebet, den sogenannten Horen, vom ersten Gebet in der Nacht bis zum letzten Gebet am Abend, dem Komplet. Das Bronnbacher Chorgestühl aus dem 18. Jahrhundert wurde um 1777 vom Laienbruder Daniel Aschauer geschaffen und ist ein schönes Beispiel barocker Kunst.

Die Schnitzereien im Flachrelief sind mit großer Kunstfertigkeit ausgeführt und tragen einen reichen symbolischen Gehalt, der in der Führung vorgestellt wird.

Kanutour

Die Kanutour mit Kurt Lindner am Samstag, 15. Juni, ist bereits ausgebucht, für den nächsten Termin am Samstag, 13. Juli, sind noch Plätze verfügbar.

Eine Voranmeldung zu den Führungen ist nötig und kann unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de erfolgen.

Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Treffpunkt ist der Klosterladen. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019