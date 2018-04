Geschichten für kleine Cowboys

Anzeige

Wertheim.Die Abenteuer von Cowboy Klaus und seinem Schwein Lisa sind bei den Erstlesern sehr beliebt. Grund genug für das Blinklichter-Theater, daraus ein Theaterstück für kleine Cowboys und Pferdefreundinnen ab vier Jahren zu machen. Am Freitag, 13. April, gastiert das Theater mit „Cowboy Klaus und das pupsende Pony“ um 15 Uhr auf Einladung der Stadtbücherei im Kulturhaussaal. Gespielt wird mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Plüschtieren und garniert mit vielen Liedern aus dem „Wilden Westen“.

Cowboy Klaus lebt auf der Farm „Kleines Glück“ im Wilden Westen. Dort träumt der kleine Cowboy mit dem riesigen Hut von all den Dingen, die den Wilden Westen so schön wild machen. Er träumt vom Lassowerfen, vom Kühefangen, von einem richtigen Pferd, mit dem er in die Abendsonne reitet. Beim Kuh-Casting lernt er Rosi kennen, eine Kuh aus der Schweiz. Und bei der Gartenarbeit begegnet ihm ein pupsendes Pony. Ob er darauf reiten kann?

Die Geschichten von Cowboy Klaus überwinden die Klischees gewöhnlicher Cowboy-Romantik und erschaffen einen sanften Helden, mit dem sich jedes Kind identifizieren kann. Das Theaterstück macht Mut, auch mal ungewohnte Wege zu gehen. stv