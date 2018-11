Geschwindigkeit begrenzen

Wartberg/Reinhardshof.Insgesamt sieben sogenannte „Hot Spots“ enthält die Lärmaktionsplanung der Stadt Wertheim. Dort sollen entsprechende Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Doch kein einziger „Hot Spot“ liegt im Bereich des Wartbergs oder des Reinhardshofes. Das erzeugt Unmut.

Diesem machten die beiden Stadtteilbeiräte in getrennten Sitzungen am Mittwochabend deutlich. In ihren Stellungnahmen im Rahmen der noch bis heute laufenden Anhörung forderten sie übereinstimmend eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landesstraße 508 von derzeit 70 auf 50 Stundenkilometer.

Ein „ordentliches Pensum“ zu absolvieren hatte Jens Rögener, in der Stadtverwaltung unter anderem für den Umweltschutz zuständig, stellte er doch zunächst im Kirchenzentrum Wartberg und kurz darauf in „Henry´s Café“ in der Rotkreuzklinik am Reinhardshof den Lärmaktionsplan vor. Als ein Manko empfanden es beide Stadtteilbeiräte, dass die Daten zur Verkehrsbelastung – auf denen die Ausweisung der „Hot Spots“ und die zu ergreifenden Maßnahmen beruhen – aus dem Jahr 2014 stammen. Darin begründe sich wohl auch die Nichtberücksichtigung der beiden Stadtteile. Seither, das machte nicht nur das für den Wartberg zuständige Gremium klar, hätten sich die Werte deutlich verändert. Auch wenn die Lärmschutzrichtlinien eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der L 508 nicht vorsähen, „fordert der Beirat die Verwaltung auf, diese schnell umsetzbare und verhältnismäßig kostengünstige Maßnahme in Verbindung mit einem Hinweisschild ‚Lärmschutz’ durchzuführen“, heiß es in der Stellungnahme des Gremiums.

Auch wird daran erinnert, dass man seit 2002 immer wieder dringend Lärmschutzmaßnahmen entlang der Landesstraße fordere. Wie seine Kollegin Renate Gassert für den Wartberg so befand auch der Vorsitzende des Stadtteilbeirates Reinhardshof, Walter Ploch, die Nichtberücksichtigung in der Lärmaktionsplanung nicht nachvollziehbar. Nach seinen Angaben wurden im vergangenen Jahr bei entsprechenden Zählungen mehr als 9000 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden auf der Landesstraße festgestellt. Ploch forderte, die L 508 von der Einmündung in den „Berliner Ring“ bis nach Vockenrot aufzunehmen. Jens Rögener wies darauf hin, dass der Lärmaktionsplan alle fünf Jahre fortgeschrieben und aktualisiert werden müsse. Die Datenerhebung dafür läuft gerade. Nicht nur die beiden Stadtteilbeiräte, sondern auch die, vor allem in der Sitzung am Reinhardshof, sehr zahlreich erschienen Zuhörer wollen so lange aber nicht mehr warten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018