Geschwisterlicher Besuchsdienst soll Potenziale aufzeigen und nicht kontrollieren

Daneben schaut die Visitationskommission auf die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Zustand der Gebäude. Sie prüft, ob die Verwaltung im Pfarramt ordnungsgemäß läuft und schaut schließlich auf die inhaltliche Arbeit der hauptberuflich tätigen Mitarbeiter. Im Vorfeld reichen die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Ältestenkreise Berichte ein. In ihnen wird die Gemeinde und ihre Arbeit vorgestellt.

Ehrenamtliche sind eingebunden

In der Visitationswoche selbst nimmt die Kommission an Kirchengemeinderats- und Ältestensitzungen teil. An einem weiteren Abend lernt sie die ehrenamtlichen Mitarbeiter kennen. Es gibt Einzelgespräche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Gespräche mit den Ältestenkreisen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer legen Gottesdienst-Entwürfe vor und werden im Religionsunterricht besucht. Weiter begutachtet die Kommission die kirchlichen Gebäude und die Arbeit in den Pfarrbüros.

Wichtig ist zudem der Blick über die enge Gemeindearbeit hinaus. Es wird ein Treffen mit Mitarbeitenden des Diakonischen Werks geben, um die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, wie die Gemeinde so viele Menschen wie möglich erreichen kann und wie die Gemeinde für Menschen da sein kann, die Hilfe brauchen.

Am Ende werden Ziele abgesprochen. In der Vereinbarung geht es darum, wie die Arbeit in der jeweiligen Gemeinde in den nächsten Jahren weitergehen soll, welche Aufgaben übernommen werden können und welche Stärken und Gaben vorhanden und zu nutzen sind.

Die vereinbarten Ziele werden am Sonntag, 8. Juli, im Anschluss an die evangelischen Gottesdienste bei Gemeindeversammlungen vorgestellt. Die Kommission berichtet bei dieser Zusammenkunft über ihre Eindrücke.

