Wertheim.Die Volkshochschule Wertheim bietet eine Exkursion „Gesteine des Spessarts“ mit dem Bus für die ganze Familie am Samstag, 6. Juli. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Spitzen Turm in Wertheim. Rückkunft gegen 20.30 Uhr. Reiseleitung hat Bernd Wolz.

Die Teilnehmer lernen Steine wie Gneis, Diorit, Spessartit, Amphibolit, Basalt, Dolomit, Marmor, Buntsandstein, Muschelkalkstein in der Natur kennen, spazieren zur Untergrenze des Buntsandsteines und erkunden drei verschiedene Vulkangesteine. Eine Führung durch das historische Kupferbergwerk in Sommerkahl (Temperatur rund neun Grad Celsius) ist inklusive.

Gutes Schuhwerk, Rucksackverpflegung und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen. 200 Höhenmeter und vier Kilometer Wegstrecke auf teils engen, unwegsamen Wald- und Feldwegen werden zurückgelegt. Kosten fallen an.

Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 09342/8573521, per E-Mail an info@vhs-wertheim.de oder über die Homepage www.vhs-wertheim.de im Internet entgegen. vhs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019