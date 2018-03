Gesucht: erfolgreiche Firmen in der Region

Wertheim / Stuttgart.Einen Förderpreis für junge Unternehmen aus Baden-Württemberg vergeben 2018 wieder die Landesregierung Baden-Württemberg und L-Bank. Die Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und auch das Preisgeld in Höhe von insgesamt 90 000 Euro stehen für die Bedeutung dieses Wirtschaftspreises in Deutschland. Bewerbungsschluss ist am 23. März.

Gesucht werden wirtschaftlich

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1927 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.02.2018