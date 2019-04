Gewinn geht nach Wertheim

Wertheim.Geld sparen zahlt sich aus. Bei der Sonderauslosung „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Tauberfranken im März 2019 fiel ein Hauptgewinn in Form eines Reisegutscheins in Höhe von 5000 Euro auf das Los von Volkan Dokuzoglu aus Wertheim. Im Rahmen einer Feierstunde übergab Volker Haag, Filialbereichsleiter der Sparkassenfilialen Bestenheid, Freudenberg und Urphar dem Gewinner Volkan und seiner Frau Julija Dokuzoglu den Reisegutschein. „Ideen gibt es genug, aber wir werden jetzt erst einmal in aller Ruhe die Reiseangebote studieren, bevor wir uns entscheiden“, so der glückliche Gewinner bei der Preisübergabe in der Sparkasse in Bestenheid. spk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019