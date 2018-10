Gewinner stehen fest

Wertheim/dertingen.Die Gewinner der Innungsaktion „BBQ for you“, die von den Betrieben der Fleischer-Innung Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Wochen veranstaltet wurde, stehen nun fest. Zu gewinnen gab es großartige Preise rund um das Thema Barbecue. Den ersten Preis des Barbecue-Gewinnspiels ging nach Dertingen zu Luise Schmidt. Sie gewann einen Grillkurs mit dem Deutschen Meister und Grillkönig Frank Huhnke, gesponsert von der Fleischer- und Bäcker-Innung Main-Tauber.

Der zweite Preis ging ebenfalls nach Wertheim, nämlich zu Susanne Hepp. Sie gewann ein „Premiumcut Messerset“.

Der dritte Preis ging an Karin Krüger nach Creglingen. Sie durfte sich über einen 50,00 Euro Einkaufsgutschein für das Fleischerfachgeschäft, der Metzgerei Schmidt in Creglingen, sowie über ein BBQ-Kochbuch freuen. Die an der Aktion beteiligten Fleischer-Fachgeschäfte wollten mit dieser Aktion ihren Kunden Appetit auf das Thema Barbecue machen und den Trend, der aus den Südstaaten der USA stammt, näherbringen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018