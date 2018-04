Gewölbegaukler im Norden

Anzeige

Wertheim/Bremen.Es war schon etwas Besonderes für die neun Mitglieder der Gewölbegaukler des Convenartis Kleinkunstvereins unter der Leitung von Bernadette Braunbeck, 500 Kilometer von ihrem heimischen Kellergewölbe entfernt aufzutreten.

Im Herbst hatte die Gruppe beim Amateurtheater-Wettbewerb „Vorhang auf! Reformationstheater“ der Evangelischen Akademie Baden und der Evangelischen Landeskirche in Baden mit ihrem selbst geschriebenen und arrangierten Stück „Funkenflug“ in Pforzheim den ersten Preis gewonnen: ein Wochenende in Bremen mit Gastauftritt in der dortigen Kulturkirche St. Stephani.

Die beiden Projektleiter seitens der Kirche, Akademiedirektorin Arngard Uta Engelmann und der für das Projekt zuständige Pfarrer Dr. Dietmar Coors standen bei einem Streifzug durch die Stadt zur Seite.