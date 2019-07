„Ghana Kaffee“ neu im Stiftshof

Wertheim.Beim Altstadtfest ist auch wieder ein „Ghana-Kaffee eingerichtet. Neu ist, dass es von der Kilianskapelle in den Stiftshof auf der anderen Seite der Stiftskirche umgezogen ist. Am Samstag spielt um 14 Uhr die Gruppe „Blefono“ zur offiziellen Eröffnung. Das Ghanakaffee ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt auch Spezialitäten aus Ghana. Der Erlös fließt der Arbeit des Partnerschaftskomitees zwischen der presbyterianischen Kirche in Ghana (PCG) und dem evangelischen Kirchenbezirk Wertheim zu. Unterstützt wird damit wieder die Ausbildung von Katecheten in der Region Volta, die den dortigen Pastoren zur Seite stehen. Im Rahmen der Partnerschaft kommt es öfters zu gegenseitigen Besuchen in beiden Ländern.

