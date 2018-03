Gift nicht nachgewiesen

Anzeige

Wertheim.Eine 52-jährige Frau, die früher in Wertheim wohnte, war angeklagt, sie habe auf ihrem Balkon in der Weise Insektenspray angewendet, dass es durch ein Fenster in die Wohnung darüber drang. Die 27-jährige Mieterin dort befand sich in der 28. Schwangerschaftswoche, und ihr sei durch die Dämpfe so übel geworden, dass sie einen Tag stationär im Krankenhaus lag.

Nachweis fehlt

Nach der Beweisaufnahme zweifelte das Amtsgericht Wertheim am sicheren Nachweis der fahrlässigen Körperverletzung, so kam es zum Freispruch. Die Schwangere hatte Anzeige erstattet, und noch am „Tattag“ besuchte ein Polizist die Angeklagte in ihrer Wohnung. Er belehrte sie, dass sie keine Angaben machen müsse. Die Beschuldigte räumte ein, Insektenspray gegen Ameisen eingesetzt zu haben, bestritt aber, dass sie in Richtung des oberen Balkons sprühte.

Ameisen auf dem Balkon

Jetzt in der Verhandlung behauptete sie, sie habe nie Insektenspray in der Wohnung gehabt, nur Raumspray. Ihr Mann räumte Ameisen auf dem Balkon ein, er habe in der Wohnung aber nur Bekämpfungsmittel in flüssiger Form gesehen.