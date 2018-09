Gitarrenunterricht

Wertheim.Die Städtische Musikschule Wertheim bietet Erwachsenen die Möglichkeit, das Gitarrenspiel (klassisch, Liedbegleitung oder E-Gitarre) zu erlernen. Dazu veranstaltet Hochschuldozent Hubert Steiner Schnupperstunden zum unverbindlichen Kennenlernen und Ausprobieren. Mit dem Flex-Abo der Musikschule können Termine individuell geplant werden. Zudem finden im Oktober zwei Gitarren-Workshops für Erwachsene mit dem Musiklehrer statt. Anfänger lernen unverbindlich am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Musikschule Ein Instrument kann kostenlos ausgeliehen werden. Fortgeschrittene Gitarristen können am gleichen Tag von 14 bis 17 Uhr ihre Fähigkeitenvertiefen. Anmeldung zu allen Kursen bei Interessenten wenden sich an Hubert Steiner, E-Mail: hubertsteiner@web.de, Telefon 0179/5417324. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018