Glas zurück – Geld gesammelt

Wertheim.Eine Spende in Höhe von 500 Euro übereichte am Donnerstag die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Churfranken an Michael Bannwarth. Er ist Vorstandsmitglied der Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber. Der Betrag ist das aufgerundete Ergebnis einer Spendenaktion im Rahmen des Churfranken Genussfestivals 2018. Die rund 2000 Festivalbesucher waren aufgerufen, die Gläser ihrer Weinprobe für die Spendenaktion zurückzugeben. Für jedes nicht mit heimgenommene Glas spendete Churfranken 1,50 Euro an die Aktion Regenbogen. cf