Glasbläser besuchten Firma

Bestenheid.Besuch von 25 Glasbläsern aus den USA, Kanada und Japan hatte nun das Bestenheider DWK Life Sciences GmbH. Die Gruppe war auf ihrem Weg zum Treffen des Verbands Deutscher Glasbläser (VDG), das ab heute bis zum 22. September in Zusammenarbeit mit dem Glasbläserverband Schweiz (GVS) auf dem Gipfel des Säntis stattfindet. Teilnehmer aus der ganzen Welt wollen dabei neue Kontakte knüpfen und bestehende pflegen, Fachvorträge besuchen, neue Techniken erlernen und die sich präsentierenden Firmen kennenlernen.

Im Vorfeld der Veranstaltung standen Unternehmensbesuche auf dem Programm. Firmen in ganz Deutschland aus den Bereichen Herstellung und Weiterverarbeitung von technischem Glas und der dazu notwendigen Werkzeuge und Maschinen gaben Einblick in ihre Fertigung. Auf Einladung der DWK Life Sciences GmbH besichtigten die Gäste die Fertigung der Duran Glastechnik GmbH & Co. KG in Bestenheid. Die Besucher zeigten sich insbesondere von der Vielfältigkeit der verwendeten Herstellungs- und Bearbeitungstechniken sowie der hergestellten Produkte beeindruckt, heißt es im Bericht der Firma.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018