Glaube an Gott gibt den Menschen zu allen Zeiten Kraft

Bettingen.Als Ella Kraft und Katharina Flegler im Jahr 1944 zu ihrer Konformation gingen und ihren Glauben an Gott vor der Gemeinde bekundeten, waren es noch sechs weitere Mitkonfirmanten. Nun sind die beiden Zwillingsschwestern alleine und so etwas wie die Stars der Jubelkonfirmationsfeier in der Bettinger Kirche. Vor 75 Jahren war vieles noch anders, erinnern sich die Schwestern.

Anders als bei der Jubelfeier, als die Frühlingssonne strahlte, lag noch Schnee und es war bitterkalt. Ihr Vater war damals als Soldat in Belgien stationiert und bekam für die Konfirmation Heimaturlaub. Er brachte auch den Stoff für die Kleider seiner Mädchen mit. Es wurde eine würdige Feier, erinnern sich die Schwestern, die sich nie aus den Augen verloren haben.

Den Glaube an Gott haben beide nie verloren. „Ich hätte heute fast nicht kommen können“, verriet die eine Schwester. Sie war unter der Woche beim Fenster putzen vom Stuhl gefallen und hatte sich mehrere Prellungen und Blutergüsse zugezogen. Doch mit viel Willensstärke kam sie.

Es war schon eine beachtliche Schar von Menschen, die sich in der Kirche versammelt hatte, um den Jahrestag der Konfirmation zu feiern. Pfarrer Rolf Schwab vertrat die erkrankte Pfarrerin Dr. Annegret Ade. Mit einfühlsamen Worten und Texten ging er besonders auf die Jubelkonfirmanden ein. „Früher war alles viel schwerer, aber doch voller Fröhlichkeit und Hoffnung“, verglich er Vergangenheit und Gegenwart. Doch zu allen Zeiten hätte der Glaube den Menschen Kraft gegeben. „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“. Dieses Zitat aus der Bibel sei allen Konfirmanden mit auf den Weg gegeben worden und ein Zeichen der Hoffnung. Der feierliche Gottesdienst wurde unterstützt vom Posaunenchor und der Orgel.

Jubelkonfirmation feierten: Kronjuwelenkonfirmation (75 Jahre) Elle Kraft,Katharina Pflegler. Gnadenkonfirmation (70 Jahre): Horst Diehm, Irmgard Diehm, Hilde Diehm, Hildegard Nenner, Rudolf Diehm, Helmut Weimann, Erna Garrecht, Gisela Dries, Hannelore Theile, Hildegard Endreß. Eiserne Konfirmation (65 Jahre): Horst Diehm, Werner Weimer, Erich Diehm, Ella Ehresmann, Ria Nebel, Dieter Rückert, Gerhard Diehm, Inge Diehm, Gisela Eger. Diamantene Konfirmation (60 Jahre): Ludwig Rath, Edmund Scheurich, Egon Flegler, Ingeborg Kurrle, Heinz Diehm, Brigitte Diehm. Goldene Konfirmation (50 Jahre): Resi Töpfer, Waltraud Engert, Sonja Uhlemann, Margot Walentschka, Kurt Ringhofer, Hubert Diehm, Wolfgang Diehm, Werner Betzel, Hermann Elges, Jürgen Kraft. mae

