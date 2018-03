Glaubhafte Polizeiaussage

Anzeige

Wertheim.Bei einer Kontrolle in der Uihleinstraße beobachtete die Polizei auf Höhe der Rotkreuzstation, dass ein bergwärts fahrender Mann am Steuer ein Handy nutzt. Die Beamten fuhren dem Pkw hinterher und hielten den Fahrer in Vockenrot an. Dieser räumte den Verstoß ein.

Nach der Anzeige erhielt der 39-Jährige aus einem Wertheimer Ortsteil von der Stadtverwaltung einen Bußgeldbescheid über 60 Euro. Er legte Einspruch ein, und die Ordnungswidrigkeit kam jetzt am Amtsgericht Wertheim zur Verhandlung.

In der Verhandlung behauptete der Betroffene, er habe damals zwar ein Handy dabei gehabt, es aber nicht genutzt.