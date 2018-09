Glocken läuten für den Frieden

Wertheim.Die Glocken werden am Freitag, 21. September, von 18 bis 18.15 Uhr auch in Wertheim läuten. Der Hintergrund: Als Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr hat das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz alle Glockeneigentümer dazu aufgerufen, sich zu diesem Zeitpunkt an einem europaweiten gemeinsamen „Glockenläuten für den Frieden“ zu beteiligen. Erklärte Zielsetzung ist, an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren sowie an Ausbruch und Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) zu erinnern, „um uns des Wertes des Friedens für uns alle zu vergewissern“. Das Glockenläuten lädt alle zu einem Gebet um Frieden und Versöhnung ein. Zuvor findet um 17.45 Uhr eine ökumenische Andacht in der Stiftskirche statt.

