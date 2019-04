Gott hilft beim Überqueren von Grenzen

Wertheim.Die traditionelle Andacht zur Sterbestunde Christi am Karfreitag in der Stiftskirche war geprägt von modernen Chor- und Sologesängen aus dem „Neuen Anhang“ zum Gesangbuch. Der Chor der Stiftskirche (Leitung und Orgel: Bezirkskantorin Katharina Wulzinger), Bianca Schütz (Alt) und Liturg Hayo Büsing gestalteten die Feierstunde besinnlich und eindrucksvoll.

Der Chor begann mit „Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht“ von Verena Rothaupt, Kirchenmusikerin und Musikpädagogin in Lorch/Württemberg. Dieter Schnebel, Musikwissenschaftler und avantgardistischer Komponist, ist eigentlich bekannt durch seine experimentelle Musik. Bianca Schütz (Alt) sang mit angenehm warmer Stimme: „Menschen gehen zu Gott in ihrer Not“, begleitet von Katharina Wulzinger an der Truhenorgel.

Dekan Hayo Büsing, der anfangs bereits auf die rote Rose, den einzigen Altarschmuck als immerwährendes Zeichen der Liebe Gottes hingewiesen hatte, las die Leidensgeschichte aus dem Johannes-Evangelium. Dann sang die Gemeinde zwei Strophen des Paul-Gerhardt-Lieds „O Haupt voll Blut und Wunden“, dessen Text seinen Ursprung bereits im 13. Jahrhundert hat. Das interessant spätromantisch harmonisierte Choralvorspiel, das die Bezirkskantorin an der Rensch-Orgel dem Gemeindelied voranstellte, stammt von dem ostpreußischen Kirchenmusiker Max Gulbins.

Die nächste Meditation endete in einem eindrucksvollen Gebet: „Lass unser Leben zu dem Weizenkorn werden, das durch allen Tod hindurch Leben verheißt.“ Der kernige Chorsatz „Kreuz, auf das ich schaue“ von Lothar Graap setzte die Reihe moderner Gesänge fort, ebenso wie „Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden“ von dem bekannten christlichen Popmusiker und Chorleiter Klaus Heizmann, gesungen wieder von Bianca Schütz.

Simon Langenbach ist Bezirkskantor in Weinheim. Sein von Taktwechseln bestimmter Kanon „Es gibt Leben, wenn ein Leben“ wurde vom Chor vorgetragen und anschließend vierstimmig gemeinsam gesungen.

Im Fürbittengebet mit dem Wunsch nach Mut und Zusammenhalt gedachte Dekan Büsing der leidenden Menschen in Paris, Madeira und Mosambik. Schließlich fasste er die Kernbotschaft des Karfreitags in einer Bitte um Gottes Hilfe noch einmal zusammen: „Überwinde die Grenzen, an denen wir scheitern“.

Bianca Schütz sang „Christe, der du trägst die Sünd der Welt“ von Kurt Enßle, dem Komponisten des Singspiels „Das Geheimnis der Kathedrale“, als Überleitung zum Segen.

Der Chorsatz von Verena Rothaupt, „Verraten, verspottet, verhöhnt und verlacht“, mit dem die Stiftskirchenkantorei die Andacht eröffnet hatte, wurde nach dem Vaterunser und dem Segen noch einmal gemeinsam gesungen. Er vereinte Vortragende und Zuhörende zu einem großen, klangvollen Stiftskirchenchor mit dem eindrucksvoll gesungenen Resümee „Lass’ in deinem Leiden unser Leid vergeh’n und uns zu wahrem Leben mit dir aufersteh’n“. rl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019