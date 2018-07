Gottesdienste an besonderen Orten

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat in Zusammenarbeit mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden der Ferienregion die Broschüre „Kirche am Weg“ erstellt. Die Broschüre informiert über Gottesdienste an ganz besonderen Orten.

Radfahrermesse

Anlässlich des autofreien Sonntags am 5. August findet in der Schlosskirche in Bad Mergentheim um 10 Uhr ein Radfahrergottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Regina Korn statt. In Weikersheim wird der Gottesdienst zum autofreien Sonntag um 11 Uhr in der evangelischen Stadtkirche St. Georg gefeiert. Ein ökumenischer Gottesdienst wird am Sonntag, 5. August, um 10.30 Uhr, anlässlich des Brunnenfestes in Dietenhan im Festzelt zelebriert.

Gottesdienst in der Stiftskirche

Am Sonntag, 5. August, und am Sonntag, 12. August, hält Urlaubsseelsorger Pastor i.R. Werner Hagedorn jeweils um 10.15 Uhr einen Gottesdienst in der Stiftskirche in Wertheim.