Gratis zu „Nightgroove“

wertheim.Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot des Wertheimer „Nightgrooves“ am Samstag, 30. März. Der Rock’n’Roll der 50er ist genauso vertreten wie zeitloser Blues, Folk und Boogie. Lateinamerikanische Musik und Partykracher der 80er und 90er Jahre wechseln sich ab mit Funk und Soul. Besucher entdecken Wertheim beim nächtlichen Kneipenwandertag durch die Innenstadt einmal ganz anders. Eintrittsbändchen sind ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen erhältlich, mit der FN-Card gibt es drei Euro Rabatt.

