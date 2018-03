Gregorianik trifft auf Popmusik

Anzeige

Marktheidenfeld.Im Rahmen ihrer Frühjahrstournee findet am Samstag, 24. März, um 19 Uhr findet in der St. Laurentius Kirche in Marktheidenfeld ein Konzert mit der Gruppe „The Gregorian Voices“ statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Das aktuelle Programm lautet „Gregorianic meets Pop“. Berühmte Klassiker der Popmusik werden dabei im gregorianischen Stil neu arrangiert.

Der achtköpfige Männerchor aus dem bulgarischen Sofia fasziniert mit gregorianischen Chorälen, orthodoxen Gesängen und Madrigalen unter der künstlerischen Leitung von Georgi Pandurov. In schlichte Mönchskutten gekleidet erschaffen „The Gregorian Voices“ mit ihren Stimmen eine mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen Raum greifend und sehr berührend ist. Ihr Können umfasst ein erstaunliches Spektrum, das vom einstimmigen liturgischen Gesang bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit schallenden Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen reicht. pm