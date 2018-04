Gremium besichtigt Archiv

Anzeige

Bronnbach.Tag für Tag produziert eine Kommune Akten: Während viele irgendwann durch den Schredder gehen, sind andere so bedeutsam, dass sie archiviert werden. Der Gemeinderat hat am Montag das kürzlich erweiterte Archiv des Archivverbunds Main-Tauber besichtigt.

Archivleiterin Dr. Monika Schaupp erläuterte die Aufgaben und Arbeitsweise eines Archivs. Dieses sei „das Gedächtnis einer Gesellschaft“. Bei der Absonderung von Akten in das Archiv gehe es folglich nicht nur darum, in der Verwaltung Platz zu schaffen, sondern um eine qualitative Aufarbeitung. „Ein erheblicher Anteil der Akten wird vernichtet.“ Eingang in das Archiv finden all jene Niederschriften, die rechtsrelevant seien. Schnellen Zugriff ermöglichen die Findbücher, die für jedermann auch online abrufbar sind.

Durch die Erweiterung des Archivs stehen nun wieder 3,5 Regalkilometer zur Verfügung – bisher gehe man davon aus, dass dieser Platz bis 2040 ausreichen wird. Wann das Archiv erneut vergrößert werden muss, hänge vor allem davon ab, wie schnell die elektronische Akte in den Kommunen eingeführt und wie diese sich auf die Papierform auswirken wird. kab