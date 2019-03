Große Ehre für Robert Spettel

Die Verantwortlichen des KGV Wartberg ehrten Robert Spettel (Zweiter von rechts). © KGV

wartberg.Robert Spettel war sieben Jahre stellvertretender Vorsitzender und 30 Jahre Vorsitzender des Kleingartenvereins (KGV) Wartberg und hat in dieser Zeit den Verein von 49 Kleingärten auf heute 169 Parzellen vergrößert, zwei Vereinsheime mit Toilettenanlagen organisiert und mitgebaut sowie an die Kanalisation angeschlossen.

Seine Verdienste um den KGV Wartberg könnten nicht hoch genug eingeschätzt werden, hieß es auf der Jahreshauptversammlung des KGV. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Robert Spettel freute sich über die Ehrung und lobte seinen langjährigen Stellvertreter Kurt Hoh sowie Kassenwart Jürgen Franz. Spettel sagte, ohne die Mitstreiter den damaligen Oberbürgeremister Stefan Gläser würde es die schöne Gartenanlage im Reinhardshof an der Charle de Gaulle Straße mit Sicherheit nicht geben.

Der stellvertretende Vorsitzende des Stadtteilbeirats Wartberg, Klaus von Lindern, beglückwünschte zu der Ehrung und bezeichnete ihn als Urgestein des Wartbergs. Nicht nur die Liebe zu den Gärten, sondern auch die Liebe zu den Menschen zeichneten ihn aus. So habe er über 30 Jahre im Stadtteilbeirat mitgearbeitet und immer mit Rat und vor allem mit Tat zur Stelle gestanden.

So haben er über Jahrzehnte den KGV geführt, geprägt, erweitert, neuen Bürgern Heimat gegeben, sie im Stadtteil aufgenommen und im Stadtteilbeirat vertreten.

Er habe den Leuten gelehrt, wie der Maibaum aufgestellt wird, den Tannenbaum gespendet. Zudem habe er am Eingang des Wartbergs gepflanzt, die Stadtteilfeste organisiert, Zelte aufgestellt und bei jedem Wartbergfest wichtige Aufgaben übernommen. Von Lindern sagte: „Der Stadtteilbeirat gratuliert zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden.“, Spettel freute sich über so viel Lob und sagte, dass er ja als so genanntes Urgestein des Wartbergs weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehe, soweit es die Gesundheit zulasse.

