Große Freude bei Übergabe der Zeugnisse

Hofgarten.Erfolgreich haben 14 Schüler ihre dreijährige Altenpflege-Ausbildung an der Johanniter-Altenpflegeschule im Wertheimer Hofgarten absolviert. Bei der Examensfeier am Freitag konnten sie ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, ging Schulleiter Stefan Dosch in seiner Rede auf den Stress der Prüfungswochen ein. Zudem betonte er die hohen Anforderungen der Altenpflegeausbildung und des Berufsbilds Pflege. Er wünschte den Absolventen in ihrer neuen Rolle als angehende Fachkräfte alles Gute und betonte: „Wir denken, dass Ihr das nötige Rüstzeug dafür habt. Trotzdem ist es wichtig, beruflich am Ball zu bleiben und sich weiterzubilden.“

Dosch verwies auf das Engagement und den Zusammenhalt dieser Klasse in verschiedenen Projekten wie etwa bei dem monatlich angebotenen „Erzählcafé“, der Studienfahrt nach Prag und der Unterstützung beim letztjährigen Fest der diakonischen Einrichtungen in der Frankensteiner Straße. Als weiteren Höhepunkt nannte er die Qualifikation von Schülerin Katharina Renner für die Endausscheidung des Bundeswettbewerbs „Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege“ in Berlin. Dies habe auch den anderen Schülern positive Impulse gegeben.

Wegen besonders guter Leistungen mit einem kleinen Präsent auszeichnen konnte er Katharina Renner und Sebastian Wünsch (Prüfungsnoten-Durchschnitt: 1,1), Martina Schuldt (1,3) und Jürgen Schreck (1,4).

Helmut Wießner dankte namens der Stadt den frisch gebackenen Altenpflegern für ihre Bereitschaft, sich in einem so verantwortungsvollen und oft belastenden Beruf der Pflege alter Menschen zu widmen. Mit ihren Leistungen hätten sie sehr gute Voraussetzungen für den weiteren beruflichen Lebensweg geschaffen. Den Johannitern versicherte Wießner die Unterstützung der Kommune und dankte dafür, viel Engagement in den Betrieb der Altenpflegeschule zu investieren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei sie ein wichtiger Bestandteil der Wertheimer Schullandschaft.

Nachdem der Schulleiter den 14 frisch examinierten Altenpflegern ihre Abschlusszeugnisse ausgehändigt hatte, zog Alena Melinkova für die Schüler ihrer Klasse in einem sehr persönlichen Beitrag ein Resümee der vergangenen drei Jahre und dankte allen Lehrern und Dozenten. Später gab es noch viele intensive Gespräche zwischen den Ex-Schülern, den Praxisanleitungen der Heime und den Angehörigen.

Über die bestandene Prüfung freuten sich die folgenden Frauen und Männer: Cherrie Mittelsdorf, Robert Hofmann und Sebastian Wünsch (alle Diakoniezentrum Wohnstift Hofgarten, Wertheim); Katharina Renner und Sylwia Plewa (beide Johann-Bernhard-Mayer Seniorenheim, Lauda); Tanja Winkelmann, Jürgen Schreck und Uwe Hildebrand (alle Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim); Tobias Bleimann (Haus Heimberg, Tauberbischofsheim); Martina Schuldt (Pflegedienst Jens Müller, Wertheim); Tina Schmitt (Otto-Rauch-Stift, Freudenberg); Alena Melinkova (ASB Altenpflegeheim, Hardheim); Jacqueline Erbacher (AWO- Seniorenheim, Weilbach) sowie Simon Breinbauer (St. Barbara, Grünsfeld).

