Wertheim.Ein Familienkonzert mit der Musikkapelle Lengfurt veranstaltet am Samstag, 4. Mai, die Städtische Musikschule Wertheim in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Wertheim. Wie es in der Ankündigung der Musikschule heißt, findet das Konzert mit dem Motto „Große Musik für kleine Leute“ um 18 Uhr in der Aula der Comenius Realschule in Bestenheid statt.

Hinter dem Motto „Große Musik für kleine Leute“ verbirgt sich die Absicht, Kindern und Jugendlichen, die diese Art von Musik überhaupt noch nicht kennen, Orchestermusik aus dem Bereich der konzertanten Blasmusik nahe zu bringen.

Das ist seit der Gründung 1992 die erklärte Absicht der Musikkapelle Lengfurt. Deren symphonisches Blasorchester widmet sich der Konzertliteratur in den Bereichen Originalliteratur, Film und Musical sowie Klassik. Der eigene Anspruch des Orchesters liegt im Bereich der Ober- bis Höchststufe.

Das Besondere an einem symphonischen Blasorchester ist, dass zum Beispiel alle Töne „handgemacht und mundgeblasen“ sind. Die einzelnen Instrumente werden mit typischen Solo-Passagen vorgestellt und es wird erklärt, was Holz, Blech, Tiefes Blech und Schlagwerk bedeuten. Die Leitung des Orchesters liegt seit Oktober 2016 in den bewährten Händen des Wertheimer Musikpädagogen Michael Geiger.

Das Programm bietet Passendes für jeden Musikgeschmack und dauert rund 60 Minuten ohne Pause. Es erklingt unter anderem Musik aus „Die Unglaublichen“, „Der Nussknacker“, „In der Halle des Bergkönigs“, „König der Löwen“ und „Mary Poppins“. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten um eine Spende zugunsten des Kulturkreises. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019