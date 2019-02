Große Spielfreunde war deutlich zu spüren

Wertheim.– Sie hat es sich eigentlich gemütlich in ihrem Hafen eingerichtet, die Hafenratte Ratte Ratzig, dargestellt von Sigrun Kubin. Doch da kommen aus allen Teilen der Welt fremde Ratten, die ein besseres Leben suchen. Und Ratzig lernt Berry Bill kennen, bis dieser auf einmal verschwunden ist.

Über 40 Mädchen und Jungen waren der Einladung der Wertheimer Stadtbücherei und des Mosaik-Vereins gefolgt, das Ein-Personen-Stück der Tübinger „Theatercompanie Stagejumper“ im Kulturhaus anzuschauen. Die Veranstaltung bildete einen Programmpunkt der aktuellen Integranz-Reihe.

Lustige Verkleidung

Durch ihre lustige Verkleidung und ihre tollpatschigen Grimassen und Bewegungen zog Kubin die kleinen Gäste sofort in ihren Bann. Als sie in ihrem aus wenigen Requisiten dargestellten Hafen auftrat und von ihrem Leben zu erzählen begann, waren die Kinder bereits voll bei der Sache.

Es gelang der Künstlerin, dass ihre kleinen Besucher während der knapp einstündigen Vorstellung kaum unruhig werden. Dazu trugen der Kontakt zum Publikum und die lustige, teilweise gereimte Sprache bei.

Ratte Ratzig erzählte, wie sie immer am Strand aufräumte und sich des bösen Katers Kalle Knickauge erwehrte. Hier zeigten sich schon die drolligen Ideen, die dem Stück seinen Charme verleihen:

Etwa die vor ihrem Loch gesammelten und in einem Koffer aufbewahrten Mausefallen, mit denen Ratzig dem Kater den Schwanz einklemmen möchte.

Bei der „schrecklichen Katzenmusik“, die zur Abschreckung dienen sollen, wurden die Kinder gleich als Hilfskräfte eingespannt. Dieser Aufgabe kamen sie natürlich gerne nach.

Die erwachsenen Zuschauer verknüpften nun die ankommenden Ratten aus ärmeren Ländern, die von Knickbein ausgenutzt werden, natürlich mit der Flüchtlingsthematik. Die Kinder dagegen fieberten einfach beim Kampf zwischen Gut und Böse mit.

Die Kleinen amüsierten sich über den verschiedenen, ekligen Müll, den Ratzig aufsammeln muss, die Großen über die Parodie auf Strand-Touristen. So gelang es Sigrun Kubin, mit dem Stück alle Altersgruppen anzusprechen und neben viel Spaß auch klare Botschaften mitzuteilen.

Gegen Ende der Vorstellung verwandelte sich der Hafen in ein Boot und Ratzig stach in See, um ihren neuen Freund Berry Bill zu suchen. Nach plastischen Schilderungen der Länder, an denen sie vorbeikam, gelang es ihr schließlich, als sich selbst verschickendes Paket ihren Freund auf seiner Insel „Picante“ wiederzusehen.

Raffinesse

Wenig Requisiten, dafür umso mehr Spielfreude und Raffinesse haben den Kindern eine eindrückliche Stunde Theatererfahrung geschenkt. Und wer nun Gefallen an Sigrun Kubin und ihrem Angebot gefunden hat, der kann sich freuen: Im Rahmen der „Ferien für Entdecker“ wird sie nach Aussage der Verantwortlichen im September mit einem Live-Hörspiel erneut im Wertheimer Kulturhaus zu Gast sein. nad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019