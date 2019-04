Großer Andrang bei Eröffnung der „Corage“

Wertheim.Vielleicht war sie ja selbst am meisten überrascht von dem riesigen Andrang, der am Freitagabend bei der Eröffnung ihrer Galerie „Corage“ herrschte, die gleichzeitig auch ein Atelier ist (wir berichteten). Andererseits hatte Teresa Paulo schon im Vorfeld recht selbstbewusst festgestellt: „Mich kennen viele Leute.“ Und das nicht nur wegen ihres Hauptberufes hinter der Verkaufstheke einer bekannten Bäckerei auf dem Wertheimer Marktplatz.

Gekommen zur Feier am Neuplatz waren daneben aber auch viele Freunde ihrer Kunst und Freunde der Kunst ganz allgemein. So gab es zeitweise kaum ein Hineinkommen in die Räume der Galerie, und wenn man es doch geschafft hatte, dann war nur schwer durchzukommen.

Ermutigendes Signal

So lohnt sich denn ein Besuch zu „normalen“ Öffnungszeiten, um die Werke der Malerin ganz in Ruhe betrachten zu können. Teresa Paulo freute sich natürlich über den enormen Zuspruch und wertete diesen als ermutigendes Signal für ihre künftige Arbeit.

„Corage“ soll ja nicht nur eine Galerie zur Präsentation eigener - und fremder - Bilder sein, sondern auch ein Atelier in dem die Künstlerin gemeinsam mit anderen, ob Anfängern oder schon etwas Fortgeschrittenen, malen möchte. ek

