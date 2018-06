Großer Einsatz für die Gemeinschaft

Anzeige

Erlebnisse verarbeiten

Er gedachte in seiner Ansprache dem vor kurzem verstorbenen Ehrenkommandanten Karl Schreck. Er sei Feuerwehrmann mit Leib und Seele gewesen und werde für die Abteilung Stadt unvergessen bleiben.

Heute gehöre nicht nur das Löschen von Feuern zu den Aufgaben der Wehren. Auch Naturkatastrophen und Wetterkapriolen verursachten in der Region immer wieder immense Schäden, wie vor kurzem im Wertheimer Osten.

Zudem werden die Spezialkräfte der Feuerwehr zu schweren Unfällen gerufen. Neben den technischen Herausforderungen dabei, sei es schwierig solche Erlebnisse zu verarbeiten. „Hohe Anerkennung für die, die da im Einsatz sind.“ Der persönliche Schutz der Feuerwehrleute spiele eine ganz elementare Rolle. Deshalb benötigten sowohl die Stützpunktwehr Abteilung Stadt, als auch die Abteilungen der Ortschaften eine optimale Ausstattung. „Die Feuerwehr ist mir lieb und teuer“, erklärte Stein. Er werde sich gerne auch in Zukunft für eine optimale Ausrüstung einsetzen. Es werde nicht alles von heute auf morgen gehen, aber man habe es im Auge, verwies er auf den Feuerwehrentwicklungsplan.

Im Namen der großen Kreisstadt Wertheim, des Gemeinderats und aller Bürger sprach er den Wehrleuten hohen Respekt und große Anerkennung für ihre jahrelange vorbildliche Einsatzbereitschaft und die große Verantwortung im Dienst aus. „Wir sind froh, dass wir euch haben. Wir können ruhig schlafen.“ Dank hatte er auch für die Ehefrauen der Geehrten, die das umfangreiche Engagement mittragen.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching sprach der Feuerwehr Wertheim seinen Dank aus. Sie agiere nicht nur in den eigenen Stadtgrenzen. So sei sie länderübergreifend für einen Abschnitt der viel befahrene A3 zuständig. Zu ihrem Einsatzgebiet gehört ein Teil der Europawasserstraße Main und das Kernstück des Gefahrgutzugs des Main-Tauber-Kreises ist in Wertheim stationiert. Wichtig seien Leute, die diese speziellen Fahrzeuge bedienen können. Gute Nachrichten hatte er für die Dörlesberger Wehrleute mitgebracht. „Das neue Fahrzeug der Abteilung Dörlesberg ist wohl in trocknen Tücher“, verkündete er. In Richtung Bürgermeister Stein betonte er, es sei wichtig, dass die Kommunen kontinuierliche Anschaffungen machen, statt alles auf einmal neu anschaffen zu müssen. Die regelmäßigen Förderanträge steigerten die Zuschusschancen stark. „Das Bearbeiten solcher Anträge ist Mangelverwaltung“, beschrieb er die Situation.

Gemeinsam mit Stein und Lermann, sowie dem stellvertretenden Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Heiko Wolpert nahm er die Ehrungen für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst vor. Eine solange Dienstzeit sei nicht selbstverständlich. Mit dem Ehrenzeichen zeige das Land Baden-Württemberg dafür Respekt und Anerkennung.

Neues Abzeichen

Weiter berichtete er, ab dem 1. Juli gebe es ein neues Abzeichen, dass bereits nach 15 Jahren Tätigkeit verliehen werden kann. Es solle Ansporn für junge Kameraden sein.

Im Anschluss übergab Stein die Ernennungsurkunden an die neuen Ehrenmitglieder der Feuerwehr Wertheim. Ihre Ernennung hatte der Gemeinderat auf Vorschlag der Abteilungen einstimmig beschlossen. Die die Bewirtung übernahm die Jugendfeuerwehr Bettingen übernommen hatte. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Kreisfeuerwehr-Spielmannszug (Leitung Michael Kronhofmann). bdg

