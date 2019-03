Großer Spaßfaktor

Wertheim.Musik und Kabarett bietet die Gruppe „haisd´n däisd“ mit ihrem Prgramm „Aus´m Gröbsten raus“. Am Samstag, 8. Juni, gastieren sie damit auf der Burg Wertheim.

Dieses Programm enthält die Sahnestücke der letzten Jahre und der Radio- und Fernsehsendungen von „häisd’n’däisd vomm mee“. Gleichzeitig sind einige ganz persönliche Lieblingslieder der Musiker dabei. Das ideale Programm für alle, die mit „häisd’n däisd vomm mee“ aufgewachsen sind und so inzwischen „Aus’m Gröbsten raus“ sind.

Seit 1998 sind die Jungs in ihrer unverwechselbaren Art, geprägt von größter Spielfreude und hohem Spaßfaktor auf den Bühnen der Welt zu Hause. Selten hat man erlebt, dass Musik und die fränkische Lebensart in dieser Art und Weise dargeboten werden. So versucht man ständig Altes neu zu erfinden und dabei Neues nicht alt werden zu lassen.

Unkonventionell, locker, vielstimmig und mit komödiantischem Talent balancieren sie über die Bühnenbretter. Die Musiker sind gern gesehene Gäste im Bayerischen Rundfunk und Bayerischen Fernsehen und sind Kultur- und Kreativpreisträger. Bekannt sind „häisd´n´däisd vomm mee“ vor allem durch die Fernsehsendungen des bayrichen Rundfunks „Wirtshausmusikanten“ und „Brettl-Spitzen“.

