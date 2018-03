Großes Angebot und viele Informationen

Anzeige

Wertheim.Im Rahmen des Ostermarkts findet am Sonntag, 25. März, in der Main-Tauber-Halle das zweite Wertheimer Saatgutfestival statt. Organisiert wird es von der Stadt Wertheim in Zusammenarbeit mit Obst- und Gartenbauvereinen aus der Region und weiteren lokalen Akteuren.

Wie es in der Ankündigung der verantwortlichen heißt, haben die zahlreichen Verkaufsstände unter anderem Kräuter- und Gemüsesaatgut, Jungpflanzen, regionale kulinarische Spezialitäten, Naturholzprodukte und Gartenbücher im Angebot. Außerdem gibt es Informationen zu den Themen Saatgut, Gärtnern, Naturschutz sowie Imkerei, eine Ausstellung historischer landwirtschaftlicher Saatgut-Gerätschaften und einen Tauschtisch für mitgebrachtes Saatgut. Von den teilnehmenden Obst- und Gartenbauvereinen gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Die Freunde ausgefallener Produkte dürfen sich auf Spezialitäten aus regionaler Produktion freuen.

Die Veranstalter möchten mit dem Saatgutfestival einen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Kulturpflanzenvielfalt leisten. Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind im Umfeld der Main-Tauber-Halle vorhanden.