Großes Engagement gelobt

Nassig.Der Vorsitzende Reinhold Adelmann würdigte bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Nassig im Gasthaus „Rose“ die rege Beteiligung und aktive Unterstützung der zahlreichen Mitglieder im vergangenen Jahr.

Ortsvorsteher Volker Mohr hob in seinem Grußwort die besondere Bedeutung des VdK in der heutigen Zeit hervor. Er betonte das große Engagement des Vereins bei verschiedenen örtlichen Veranstaltungen, welches sich auch in einer steigenden Mitgliederzahl zeige.

Es folgte der Jahresbericht vom Reinhold Adelmann, der auf die vergangenen Veranstaltungen und im Rahmen der Terminvorschau auf den kommenden runden Geburtstag „70 Jahre Ortsverband Nassig“ hinwies. Das Fest erfordere von allen Mitgliedern eine besondere Unterstützung. Er ist zuversichtlich, dass dies gelingen wird.