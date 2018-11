Großes Interesse an Baustelle

Reinhardshof.Selbst wenn man eigentlich noch gar nicht wirklich viel sehen kann, weil ja alles noch im Werden ist, üben „offene Baustellen“ doch so etwas wie eine magische Anziehungskraft aus. Das Gesundheitszentrum des TV Wertheim am Reinhardshof, direkt neben der Rotkreuzklinik, machte da keine Ausnahme.

Und so herrschte am „Tag der offenen Baustelle“ am Samstag für einige Stunden ein ständiges Kommen und Gehen. Es waren beileibe nicht nur die Mitglieder des Turnvereins, die die Gelegenheit nutzten, um sich zu informieren. Vom Vorsitzenden Axel Wältz oder Geschäftsführer Marcus Schwarz ließen sie sich, in mal größeren Gruppen, mal ganz individuell, durch die verschiedenen Räumlichkeiten führen.

Viele Besucher kamen

Wältz und Schwarz erläuterten, wo künftig auf den 1400 Quadratmetern Fläche was stattfinden wird. Nur bei den verschiedenen Mitmachaktionen, die am Samstag auch geplant waren, hielten sich die meisten Besucher dann doch etwas zurück.

Wie Axel Wältz am Rande berichtete, werden Mitte Dezember die Geräte und die Sauna eingebaut. Anfang Januar soll dann der Probebetrieb beginnen und am 19. Januar schließlich die offizielle Eröffnung des Gesundheitszentrums stattfinden. ek

