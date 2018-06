Großes Interesse an „Datenschutz im Verein“

Anzeige

Wertheim.Damit hat die Verwaltung wohl einen Nerv getroffen: Zu der Infoveranstaltung zum Thema „Datenschutz im Verein“ am Montag, 9. Juli, liegen bereits so viele Anmeldungen vor, dass der Veranstaltungsort geändert werden muss.

Beginn ist nun um 18 Uhr in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (und nicht wie bisher angekündigt im Arkadensaal des Rathauses).

Anlass ist die neue Datenschutzgrundverordnung, die Ende Mai europaweit in Kraft getreten ist. Auch Vereine unterliegen den Datenschutzbestimmungen und müssen sich in der täglichen Praxis mit Rechtsfragen auseinandersetzen. Referent Timo Lienig, Rechtsanwalt aus Stuttgart, will in seinem Vortrag das notwendige Know-How vermitteln sowie Lösungen und Hilfen für die Umsetzung des Datenschutzes im Verein anbieten. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die rechtssichere Gestaltung der Vereinshomepage. Behandelt werden aber auch Fragen nach dem Umgang mit oder der Weitergabe von Vereinsdaten. stv