Großes Treffen der Oldtimer-Freunde

Wertheim.In Wertheim wird die Oldtimersaison des MB “W116“ Clubs Deutschland eingeläutet. Das 22. bundesweite Frühlingstreffen der Oldtimerfreunde findet vom 10. bis 12. Mai 2019 statt. Das Treffen, das seit 1998 ununterbrochen stattfindet, steht unter dem Motto „W116-Sterne-funkeln-in-Wertheim“.

Aus dem gesamten Bundesgebiet und auch aus Österreich und Luxemburg haben sich bereits zahlreiche Oldtimerfreunde mit ihren Mercedes Benz S-Klasse Fahrzeugen angemeldet. Die Mitglieder des MB “W116“ Clubs haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Fahrzeuge der alten Mercedes S-Klasse des Bau-musters W116 als Kraftfahrzeug-historisches Kulturgut zu erhalten und zu pflegen.

Entwickelt wurden die letzten „Giganten aus Chrom und Stahl“ bereits Ende der 1960er-Jahre. Mit einem gewaltigen Paukenschlag führte Daimler-Benz 1972 die S-Klasse „W116“ ein. Schon wenig später galt die Luxuslimousine in der Fachpresse als das beste Auto der Welt.

Schon das kleinste dieser Fahrzeuge, der 280 S, verfügt über eine Sechs-Zylinder-Maschine mit 156 PS Leistung. Das Flaggschiff , der 450 SEL verfügt über fast 300 PS, und damit über den stärksten bis dahin gebauten verwendeten Motor bei einem Serienfahrzeug.

Die Kraftentfaltung der meisten W116er-Fahrzeuge wurde über ein Automatik-Getriebe auf die Straße gebracht. Laufleistungen von über 500 000 Kilometer sind keine Seltenheit. Über drei Tage wird rund um Wertheim ein abwechslungsreiches Programm geboten. Samstag ist der Haupttag des Treffens. Die Geschäftsführerin der Tourismus Wertheim GmbH, Christiane Förster, wird die Oldtimerfreunde begrüßen und den Start zur ersten Ausfahrt freigeben.

Neben der Präsentation der Fahrzeuge an verschiedenen Stellen sind mehrere Ausfahrten über romantische Strecken zu interessanten Zielen in der Umgebung geplant.

Bereits am Donnerstagabend ist erster Treffpunkt im Wertheimer Hotel Schwan. Am Freitag, 11. Mai, um 15 Uhr ist der nächste Treffpunkt am Spitzen Turm in Wertheim. Erstes Ziel der Ausfahrt wird Triefenstein-Lengfurt sein, wo im ehemaligen russisch/tschechoslowakischen Tragflügelboot Meteor traditionell Erdbeerkuchen serviert wird. Von hier geht’s weiter im Maintal über Wertheim nach Vockenrot ins Gasthaus „Ross“.

Am Samstag, 12. Mai ist ab 9 Uhr Treffpunkt auf dem Lidl-Parkplatz in Bestenheid. Nach Begrüßung und Formalitäten fällt um 11 Uhr der Startschuss zur ersten Ausfahrt ins Maintal.

Ziel ist Kreuzwertheim. Auf der bayerischen Seite werden die Oldtimerfreunde von der Museumsleiterin der „Prassek-Scheune“ ,Gisela Hyn, erwartet und in die „gute, alte Zeit“ mit sicherlich vielen Erinnerungen eingeführt.

Der Bürgermeister von Kreuzwertheim, Klaus Thoma, hat ebenfalls sein Kommen zugesagt und wird als Überraschung zur Begrüßung der Oldtimerfreunde mit seiner Mercedes Limousine „Heckflosse“ W111 vorfahren. Die zweite Tour führt durch das liebliche Taubertal mit dem Ziel Külsheim zur „Burgkurzweyl zu Cullesheym“. Die dritte Tour findet dann in der Nassiger „Rose“ ihren Abschluss. Mit Ehrungen, Prämierungen und allerlei Kurzweil klingt der ereignisreiche Tag dann aus.

Am Sonntagvormittag ist die Verabschiedung der auswärtigen Teilnehmer ebenfalls am Spitzen Turm vorgesehen. Für weitere Informationen steht Udo Klüpfel, Telefon 09342/6670 zur Verfügung.

